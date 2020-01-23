Посольство не получало от Болгарии уведомления об обвинении россиян
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«Узнали о выдвижении обвинений в отношении российских граждан из сообщения на сайте Софийской городской прокуратуры. Официального уведомления от болгарских властей в адрес посольства пока не поступало», — цитирует РИА Новости представителя посольства.
Ранее прокуратура Болгарии обвинила россиян в попытке убийства и объявила их в международный розыск.
По версии следствия, неназванные граждане России с 28 апреля по 4 мая 2015 года предприняли попытку убить в Софии «Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и В.Т.» с помощью «интоксикации неопознанным фосфорорганическим веществом».