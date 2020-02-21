Эрдоган рассказал об идее четырёхстороннего саммита по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Франция и Германия предложили провести четырёхсторонний саммит с участием России по ситуации в Сирии 5 марта в Стамбуле.

По его словам, это обсуждалось в ходе телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном 20 февраля.

«Меркель и Макрон предложили Путину провести встречу по Сирии 5 марта в Стамбуле. Путин пока на это не ответил, сказал, что договорится со мной», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара будет действовать в Идлибе исходя из итогов его разговора с Путиным, который состоится вечером 21 февраля.

Он также заявил, что происходящее в сирийской провинции можно сравнить с войной.

20 февраля Минобороны Турции сообщило, что двое турецких военных погибли и пятеро получили ранения при воздушной атаке в Идлибе.