Эрдоган рассказал об идее четырёхстороннего саммита по Сирии

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Франция и Германия предложили провести четырёхсторонний саммит с участием России по ситуации в Сирии 5 марта в Стамбуле.
Эрдоган рассказал об идее четырёхстороннего саммита по Сирии
  • Reuters

По его словам, это обсуждалось в ходе телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном 20 февраля.

«Меркель и Макрон предложили Путину провести встречу по Сирии 5 марта в Стамбуле. Путин пока на это не ответил, сказал, что договорится со мной», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара будет действовать в Идлибе исходя из итогов его разговора с Путиным, который состоится вечером 21 февраля.

Он также заявил, что происходящее в сирийской провинции можно сравнить с войной.

20 февраля Минобороны Турции сообщило, что двое турецких военных погибли и пятеро получили ранения при воздушной атаке в Идлибе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить