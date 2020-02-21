Число жертв коронавируса в провинции Хубэй увеличилось до 2144

Число жителей китайской провинции Хубэй, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом, увеличилось до 2144, сообщает региональный комитет здравоохранения.

Как уточняет РИА Новости, общее число случаев заражения возросло до 62 422.

При этом более 11,7 тыс. заболевших уже выздоровели.

Ранее сообщалось о 2029 случаях смерти инфицированных новым типом коронавируса в провинции Хубэй.