Число жертв коронавируса в провинции Хубэй увеличилось до 2144
Число жителей китайской провинции Хубэй, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом, увеличилось до 2144, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Как уточняет РИА Новости, общее число случаев заражения возросло до 62 422.
При этом более 11,7 тыс. заболевших уже выздоровели.
Ранее сообщалось о 2029 случаях смерти инфицированных новым типом коронавируса в провинции Хубэй.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: