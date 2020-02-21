Путин выразил Меркель соболезнования в связи со стрельбой в Ханау

Президент России Владимир Путин выразил канцлеру Германии Ангеле Меркель соболезнования в связи со стрельбой в немецком Ханау, в результате которой погибли девять человек.

«Владимир Путин выразил Ангеле Меркель соболезнования в связи с гибелью людей в результате стрельбы в германском городе Ханау», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что мужчина напал на две кальянные в Ханау. В результате атаки погибли девять человек, ещё несколько получили ранения. По имеющимся данным, пятеро погибших являлись гражданами Турции.

По словам Меркель, преступник придерживался правоэкстремистских взглядов и испытывал «ненависть к людям иного происхождения, иного вероисповедания или иной внешности».

Подробнее об инциденте — в материале RT.