Эрдоган прокомментировал стрельбу в немецком Ханау
- Reuters
Об этом сообщает Anadolu.
Президент Турции осудил произошедшую стрельбу и отметил, что турецкая сторона будет внимательно отслеживать ход расследования преступления, в том числе по линии посольства в Берлине.
Отмечается, что Эрдоган также выразил уверенность в том, что правоохранительные органы Германии всесторонне изучат все обстоятельства произошедшего.
20 февраля мужчина напал на две кальянные в Ханау. В результате атаки погибли девять человек, ещё несколько получили ранения. По имеющимся данным, пятеро погибших являлись гражданами Турции.
Видео с места происшествия — в материале RT.