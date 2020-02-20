Эрдоган прокомментировал стрельбу в немецком Ханау

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал стрельбу в немецком Ханау, в результате которой погибли по меньшей мере пять граждан Турции.
Эрдоган прокомментировал стрельбу в немецком Ханау
  • Reuters

Об этом сообщает Anadolu.

Президент Турции осудил произошедшую стрельбу и отметил, что турецкая сторона будет внимательно отслеживать ход расследования преступления, в том числе по линии посольства в Берлине.

Отмечается, что Эрдоган также выразил уверенность в том, что правоохранительные органы Германии всесторонне изучат все обстоятельства произошедшего.

20 февраля мужчина напал на две кальянные в Ханау. В результате атаки погибли девять человек, ещё несколько получили ранения. По имеющимся данным, пятеро погибших являлись гражданами Турции.

Видео с места происшествия — в материале RT.

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