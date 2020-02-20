«Действовал, руководствуясь расистскими мотивами»: что известно о стрельбе с девятью погибшими в немецком Ханау

Нападение в немецком Ханау, жертвой которого стали девять человек, было терактом. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. По словам канцлера Ангелы Меркель, вероятнее всего, речь идёт о «правоэкстремистской атаке». Подозреваемый покончил с собой, рядом с ним было обнаружено тело его матери с огнестрельными ранениями. СМИ сообщают, что перед атакой он опубликовал письмо и видеоролик, где призывал к убийствам.

Нападение в немецком Ханау, в результате которого погибли девять человек, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал террористическим актом.

«С ужасом я узнал о террористическом акте насилия в Ханау. Мои глубокие соболезнования родным погибших, — говорится в заявлении. — Мы не ослабим усилий, направленных на обеспечение мирного сосуществования в нашей стране».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель дала такую оценку произошедшему: «Для заключительной оценки ещё слишком рано. Предпринимаются все меры для выяснения всех подробностей и обстоятельств этих ужасных убийств. Однако сейчас многое указывает на то, что преступник действовал, руководствуясь правоэкстремистскими, расистскими мотивами, из ненависти к людям другого происхождения, другой веры или другой внешности».

Ранее неизвестный совершил нападение в немецком Ханау, в результате которого погибли девять человек, ещё четверо ранены. Позднее полиция обнаружила тело подозреваемого в квартире вместе с ещё одним погибшим. По словам Питера Бойта, министра внутренних дел земли Гессен, где находится город Ханау, речь идёт о преступнике и его 72-летней матери. У обоих огнестрельные ранения. Предполагаемый стрелок, вероятнее всего, покончил с собой, считают в полиции.

Атака была совершена вечером 19 февраля. Мужчина сначала открыл стрельбу в кальянной в центре города, а после этого — в таком же заведении в западном районе, примерно в двух километрах от первого. Для передвижения по улицам преступник использовал автомобиль.

СМИ сообщали, что также стрельба велась и в другом районе города, однако эта информация не подтвердилась. Первоначально речь шла о восьми погибших и пяти раненых, позже полиция сообщила, что один из пострадавших скончался.

Преследуя подозреваемого, полиция провела штурм многоквартирного здания, где и обнаружила тело предполагаемого стрелка и пожилой женщины. Полиция считает, что подозреваемый действовал в одиночку.

Власти не сообщают ни их личности, ни мотив преступления. По словам представителя федеральной прокуратуры Германии, возможно, речь идёт о праворадикальном экстремизме.

«Расследованием занялась федеральная прокуратура. В нападении прослеживаются признаки правого экстремизма», — приводит его слова Reuters.

«Бессмысленная гибель людей»

Официально о личности преступника не сообщалось, однако, по данным немецких СМИ, им мог быть гражданин ФРГ, уроженец Ханау Тобиас Р. (фамилия целиком не сообщается). Ему 43 года, он учился на банковского клерка и «совершенно ничем не примечателен», сообщает интернет-издание Focus.

По словам Бойта, подозреваемый имел законное оружие и активно занимался спортивной стрельбой.

Издание Bild со ссылкой на источники утверждает, что мужчина оставил письмо и видеозапись, где он призывал к убийствам. Издание Focus со ссылкой на источники в структурах безопасности сообщает, что выложенные Тобиасом Р. ролики на YouTube были посвящены теориям заговора. Также журналисты утверждают, что он высказывал своё отрицательное отношение к мигрантам из Турции.

Так, по информации Bild, некоторые из погибших были курдами. Тем временем полиция не раскрывает национальность жертв. Reuters сообщает, что большинство кальянных в Германии и Западной Европе принадлежит выходцам из Азии, а также мигрантам из Турции.

Сопредседатель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии Саския Эскен считает, что речь идёт о терроре праворадикалов.

«Какое ужасное преступление в Ханау! Мы слишком долго боялись назвать это прямо: правый террор в Германии. Мы шокированы, и мы скорбим. Все наши мысли с жертвами, родственниками и друзьями», — написала она в Twitter.

Was für eine entsetzliche Tat in #Hanau! Viel zu lange haben wir uns davor gescheut, es mit klaren Worten zu benennen:



Rechter Terror in Deutschland.



Wir sind geschockt und wir trauern. All unsere Gedanken sind bei den Opfern, Angehörigen und Freunden. — Saskia Esken (@EskenSaskia) February 20, 2020

Траурные мероприятия в Ханау состоятся в 18:00 по местному времени (20:00 мск). Региональный парламент отменил запланированное на 20 февраля пленарное заседание.

Свои соболезнования в связи с произошедшим передало федеральное правительство. Об этом в своём Twitter сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Он также сообщил, что Ангела Меркель отменила свою поездку в академию естествоиспытателей в Галле.

«Канцлер Меркель отменила свою поездку в «Леопольдину» в Галле из-за убийств в Ханау… Федеральный канцлер постоянно получает информацию о ходе расследования», — написал он.

Свои мероприятия отменил также федеральный министр внутренних дел Хорст Зеехофер.