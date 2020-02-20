Меркель отменила визит в Галле из-за стрельбы в Ханау

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Канцлер Германии Ангела Меркель отменила свой визит в немецкий город Галле из-за происшествия со стрельбой в Ханау.
Меркель отменила визит в Галле из-за стрельбы в Ханау
  • Reuters

«Канцлер Меркель отменила из-за убийств в Ханау визит в Галле», — написал в своём Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Он уточнил, что вместо канцлера в Галле поедет госминистр Хендрик Хоппенштедт.

«Канцлера постоянно информируют о ходе расследования случившегося в Ханау», — добавил Зайберт.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель выразил соболезнования в связи со стрельбой в немецком городе Ханау.

20 февраля мужчина напал на две кальянные в Ханау. В результате атаки погибли девять человек, ещё несколько получили ранения.

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