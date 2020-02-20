Меркель отменила визит в Галле из-за стрельбы в Ханау
- Reuters
«Канцлер Меркель отменила из-за убийств в Ханау визит в Галле», — написал в своём Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Kanzlerin #Merkel sagt wegen der Morde von #Hanau ihre Reise zur Leopoldina nach Halle ab. Staatsminister Hoppenstedt wird sie dort vertreten. Die Bundeskanzlerin lässt sich fortlaufend über den Stand der Ermittlungen in Hanau unterrichten.— Steffen Seibert (@RegSprecher) February 20, 2020
Он уточнил, что вместо канцлера в Галле поедет госминистр Хендрик Хоппенштедт.
«Канцлера постоянно информируют о ходе расследования случившегося в Ханау», — добавил Зайберт.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель выразил соболезнования в связи со стрельбой в немецком городе Ханау.
20 февраля мужчина напал на две кальянные в Ханау. В результате атаки погибли девять человек, ещё несколько получили ранения.