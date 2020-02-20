ЕС выразил соболезнования в связи со стрельбой в Германии

Глава Евросовета Шарль Мишель выразил соболезнования в связи со стрельбой в немецком городе Ханау.

«Мы находимся мыслями вместе с людьми из Ханау. Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям погибших», — написал Мишель в своём Twitter.

Он добавил, что бессмысленная гибель людей является трагедией вне зависимости от места, где она случилась.

Ранее сообщалось, что предполагаемый стрелок оставил письмо и видеозапись, в которых признался в совершении преступления.

20 февраля мужчина напал на две кальянные в Ханау. В результате атаки погибли девять человек, ещё несколько получили ранения.