ЕС выразил соболезнования в связи со стрельбой в Германии

Короткая ссылка
Глава Евросовета Шарль Мишель выразил соболезнования в связи со стрельбой в немецком городе Ханау.
ЕС выразил соболезнования в связи со стрельбой в Германии
  • Reuters

«Мы находимся мыслями вместе с людьми из Ханау. Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям погибших», — написал Мишель в своём Twitter.

Он добавил, что бессмысленная гибель людей является трагедией вне зависимости от места, где она случилась.

Ранее сообщалось, что предполагаемый стрелок оставил письмо и видеозапись, в которых признался в совершении преступления.

20 февраля мужчина напал на две кальянные в Ханау. В результате атаки погибли девять человек, ещё несколько получили ранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить