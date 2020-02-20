Подозреваемый в стрельбе в Германии найден мёртвым
- Reuters
«Предполагаемый преступник был найден без признаков жизни по адресу своего проживания в Ханау. Кроме того, полицейский спецназ нашёл там ещё одно тело», — говорится в сообщении полиции в Twitter.
В полиции также подчеркнули, что у них нет данных о наличии других нападавших.
Ранее сообщалось, что восемь человек погибли и ещё пятеро были тяжело ранены при стрельбе в Ханау.
Газета Bild передавала, что стрельба произошла в двух кальянных барах города.