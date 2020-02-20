Подозреваемый в стрельбе в Германии найден мёртвым

Предполагаемый организатор стрельбы в немецком городе Ханау найден мёртвым в своём доме. Рядом с ним обнаружено ещё одно тело, сообщили в штабе полиции федеральной земли Гессен.

«Предполагаемый преступник был найден без признаков жизни по адресу своего проживания в Ханау. Кроме того, полицейский спецназ нашёл там ещё одно тело», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

В полиции также подчеркнули, что у них нет данных о наличии других нападавших.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли и ещё пятеро были тяжело ранены при стрельбе в Ханау.

Газета Bild передавала, что стрельба произошла в двух кальянных барах города.