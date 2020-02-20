Подозреваемый в стрельбе в Германии найден мёртвым

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Предполагаемый организатор стрельбы в немецком городе Ханау найден мёртвым в своём доме. Рядом с ним обнаружено ещё одно тело, сообщили в штабе полиции федеральной земли Гессен.
Подозреваемый в стрельбе в Германии найден мёртвым
  • Reuters

«Предполагаемый преступник был найден без признаков жизни по адресу своего проживания в Ханау. Кроме того, полицейский спецназ нашёл там ещё одно тело», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

В полиции также подчеркнули, что у них нет данных о наличии других нападавших.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли и ещё пятеро были тяжело ранены при стрельбе в Ханау. 

Газета Bild передавала, что стрельба произошла в двух кальянных барах города.

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