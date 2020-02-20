Полиция разыскивает открывших стрельбу в Германии

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Полиция в немецком Ханау федеральной земли Гессен разыскивает неизвестных, открывших стрельбу в нескольких местах города, в результате которой, по подтверждённой информации, тяжело пострадали не менее пяти человек.
Полиция разыскивает открывших стрельбу в Германии
  • Reuters

«По предварительным данным, в среду вечером около 22 часов в двух разных местах Ханау произошла стрельба. По крайней мере, один человек получил серьёзные ранения в районе Хоймаркт...  Ещё одно место преступления было зарегистрировано в районе Курт-Шумахер-Платц», — говорится в сообщении.

Мотивы преступления пока неизвестны. Полиция начала расследование.

Ранее газета Bild передавала, что при стрельбе в двух кальянных барах Ханау погибли восемь человек и ещё не менее пяти получили ранения.

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