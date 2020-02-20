СМИ: При стрельбе в Германии погибли восемь человек

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В городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии произошла стрельба, в результате которой погибли восемь человек и ещё не менее пяти получили ранения. Об этом сообщает газета Bild.
СМИ: При стрельбе в Германии погибли восемь человек
  • Reuters

По некоторым данным, стрельбу открыли в двух кальянных барах, а затем на одной из площадей в районе Кессельштадт.

В конце января при стрельбе в немецкой общине Рот-ам-Зе погибли шесть человек из одной семьи.

Подозреваемый был задержан.

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