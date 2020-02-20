СМИ: При стрельбе в Германии погибли восемь человек

В городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии произошла стрельба, в результате которой погибли восемь человек и ещё не менее пяти получили ранения. Об этом сообщает газета Bild.

По некоторым данным, стрельбу открыли в двух кальянных барах, а затем на одной из площадей в районе Кессельштадт.

В конце января при стрельбе в немецкой общине Рот-ам-Зе погибли шесть человек из одной семьи.

Подозреваемый был задержан.