СМИ: При стрельбе в Германии погибли восемь человек
В городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии произошла стрельба, в результате которой погибли восемь человек и ещё не менее пяти получили ранения. Об этом сообщает газета Bild.
- Reuters
По некоторым данным, стрельбу открыли в двух кальянных барах, а затем на одной из площадей в районе Кессельштадт.
В конце января при стрельбе в немецкой общине Рот-ам-Зе погибли шесть человек из одной семьи.
Подозреваемый был задержан.
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