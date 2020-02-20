Меркель рассказала о возможных мотивах стрелка в Ханау

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о предполагаемых мотивах стрельбы в городе Ханау.

«В настоящее время многое указывает на то, что преступник руководствовался правоэкстремистскими и расистскими мотивами, а также ненавистью к людям иного происхождения, иного вероисповедания или иной внешности», — цитирует её РИА Новости.

Соответствующее заявление Меркель сделала во время брифинга, трансляцию которого вели немецкие СМИ.

20 февраля мужчина напал на две кальянные в Ханау. В результате атаки погибли девять человек, ещё несколько получили ранения.

Видео с места происшествия — в материале RT.