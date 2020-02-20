В МВД Эстонии ответили на письмо посольства России о моряках

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Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме ответил на благодарственное письмо посла России в стране Александра Петрова, которое касалось спасения российских моряков у эстонских берегов.
В МВД Эстонии ответили на письмо посольства России о моряках
  • Reuters

Об этом сообщает Delfi.

По словам Хельме, крушение российского рыболовного траулера «Поньгома» с семью членами экипажа на борту было «тяжёлым несчастьем» и очень хорошо, что все моряки были спасены.

«Эстонские и финские морские спасатели выполнили свой долг по спасению жизни на море — это основное правило международного права. Мы можем быть только счастливы, что всё завершилось без фатальных последствий», — говорится в ответном письме эстонского министра.

Вместе с этим глава МВД Эстонии выразил надежду, что все спасённые моряки здоровы и «несчастье не оставило на них глубокого отпечатка».

«Желаю им и их семьям всего хорошего», — добавил он.

7 февраля СМИ сообщали, что в территориальных водах Эстонии затонул российский рыболовный траулер. Члены команды были спасены.

20 февраля посольство России в Эстонии поблагодарило эстонские службы за помощь российским морякам, потерпевшим крушение. Соответствующее письмо посол России в Эстонии Александр Петров направил министру внутренних дел страны Марту Хельме.

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