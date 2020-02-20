Россия поблагодарила Эстонию за помощь в спасении российских моряков

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Посольство России в Эстонии поблагодарило эстонские службы за помощь российским морякам, потерпевшим крушение на рыболовецком судне у берегов республики.
Россия поблагодарила Эстонию за помощь в спасении российских моряков
  • © Страница посольства России в Эстонии
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Как сообщает портал ERR, соответствующее письмо посол России в Эстонии Александр Петров направил министру внутренних дел страны Марту Хельме.

«Обращаюсь к вам с просьбой довести до сведения сотрудников Департамента полиции и пограничной охраны, принимавших непосредственное участие в спасательной операции, слова нашей глубокой благодарности за проявленное умение и высокопрофессиональные действия в ситуации, когда на кону стояла человеческая жизнь», — указывается в сообщении.

Петров подчеркнул, что всем доставленным в Таллин пятерым членам экипажа судна была оказана необходимая медицинская помощь, а соответствующие службы помогли морякам оформить выездные документы, позволившие им беспрепятственно вернуться в Санкт-Петербург.

Российский посол назвал произошедшее прекрасным примером взаимовыручки, независимо от флага корабля и национальностей попавших в беду людей. 

Ранее СМИ сообщали, что в территориальных водах Эстонии затонул российский рыболовный траулер. Члены команды были спасены.

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