Россия поблагодарила Эстонию за помощь в спасении российских моряков

Посольство России в Эстонии поблагодарило эстонские службы за помощь российским морякам, потерпевшим крушение на рыболовецком судне у берегов республики.

Как сообщает портал ERR, соответствующее письмо посол России в Эстонии Александр Петров направил министру внутренних дел страны Марту Хельме.

«Обращаюсь к вам с просьбой довести до сведения сотрудников Департамента полиции и пограничной охраны, принимавших непосредственное участие в спасательной операции, слова нашей глубокой благодарности за проявленное умение и высокопрофессиональные действия в ситуации, когда на кону стояла человеческая жизнь», — указывается в сообщении.

Петров подчеркнул, что всем доставленным в Таллин пятерым членам экипажа судна была оказана необходимая медицинская помощь, а соответствующие службы помогли морякам оформить выездные документы, позволившие им беспрепятственно вернуться в Санкт-Петербург.

Российский посол назвал произошедшее прекрасным примером взаимовыручки, независимо от флага корабля и национальностей попавших в беду людей.

Ранее СМИ сообщали, что в территориальных водах Эстонии затонул российский рыболовный траулер. Члены команды были спасены.