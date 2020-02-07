СМИ: У берегов Эстонии затонул российский траулер

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В территориальных водах Эстонии затонул российский рыболовный траулер, члены команды спасены.
СМИ: У берегов Эстонии затонул российский траулер
  • РИА Новости

«В четверг в 23:40 российский рыболовный траулер передал сигнал бедствия в 15 милях к северу от полуострова Юминда, на борту семь человек. С судна по радио передали сигнал бедствия и координаты. В Центре наблюдения за морем выяснили, что речь идет о неполадке в рулевом управлении, два отсека корабля уже затоплены. Судно легло в дрейф, и через некоторое время пропало электричество», — приводит ERR сообщение Департамента полиции и погранохраны Эстонии.

Отмечается, что танкер под флагом Либерии принял на борт терпящий бедствие экипаж. Сообщается, что все спасённые — граждане России.

Финское издание Ilta-Sanomat пишет, что в спасательной операции принимали участие как финские, так и эстонские спасательные группы, также были привлечены вертолёты.

Ранее в Росморречфлоте рассказали о ходе поисков траулера Enigma Astralis, загоревшегося 21 января в Охотском море.

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