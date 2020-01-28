В Росморречфлоте рассказали о ходе поисков траулера Enigma Astralis

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В Росморречфлоте рассказали о ходе поисков траулера Enigma Astralis, загоревшегося 21 января в Охотском море.
В Росморречфлоте рассказали о ходе поисков траулера Enigma Astralis
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  • © dobroflot

«Поисковые работы продолжаются. Есть информация о том, что траулер Imatra  обнаружил гидролокатором на глубине объект. Предположительно, это судно», — сообщили ТАСС.

В ведомстве добавили, что для подтверждения информации в район найденного объекта в настоящее время идёт ещё один траулер Kalinovka.

По информации Росморречфлота, в момент исчезновения судна с локаторов в районе ЧП было тёмное время суток, порывы ветра достигали 22 м/с, наблюдались снегопад и высокая волна, видимость не превышала 100 м от борта.

Информация о потери радиолокационного контакта с терпящим бедствие в Охотском море рыболовецким судном Enigma Astralis появилась 27 января.

Enigma Astralis загорелся в Охотском море недалеко от Магадана 21 января. Позднее стало известно, что все 47 членов экипажа траулера были эвакуированы на рыболовное судно.

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