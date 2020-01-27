С загоревшимся в Охотском море траулером потеряли контакт

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В пресс-службе Росморречфлота заявили о потере радиолокационного контакта с терпящим бедствие в Охотском море рыболовецким судном «Энигма Астралис».
С загоревшимся в Охотском море траулером потеряли контакт
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«К 15:00 мск 26 января капитан ледокольного спасательного судна «Сибирский» сообщил об утере радиолокационного контакта с аварийным судном, находившимся без экипажа в 130 милях к юго-востоку от порта Магадана», — сказал собеседник агентству ТАСС.

Отмечается, что в связи с этим было принято решение начать поисково-спасательную операцию и направить к месту бедствия 11 судов, которые находятся в соответствующем промысловом районе.

По данным Росморречфлота, поиски осложняются штормом.

Ранее сообщалось, что рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» загорелся в Охотском море недалеко от Магадана. Позднее стало известно, что все 47 членов экипажа траулера были эвакуированы на рыболовное судно.

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