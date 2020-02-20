В ЕС поздравили президента Афганистана с победой на выборах

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поздравил президента Афганистана Ашрафа Гани с переизбранием.

Об этом говорится на сайте Европейской службы внешних связей.

«После объявления накануне Независимой избирательной комиссией Афганистана об окончательных результатах президентских выборов, которые состоялись 28 сентября 2019 года, Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель позвонил президенту Афганистана Ашрафу Гани, чтобы поздравить его с окончанием избирательного процесса», — указывается в сообщении.

Отмечается, что Боррель также заявил о готовности ЕС продолжать оказывать поддержку политическим и экономическим реформам Афганистана.

Ранее независимая избирательная комиссия объявила Гани победителем президентских выборов в Афганистане.