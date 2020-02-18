Действующий глава Афганистана побеждает на выборах президента

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Действующий президент Афганистана Ашраф Гани побеждает на президентских выборах, согласно итоговому подсчёту голосов.
Действующий глава Афганистана побеждает на выборах президента
  • Reuters

Об этом сообщает TOLOnews.

«Независимая избирательная комиссия объявляет афганского лидера Ашрафа Гани победителем президентских выборов в Афганистане, согласно итоговым результатам», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Афганистане 32 человека погибли в 113 атаках в день президентских выборов.

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