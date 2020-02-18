Действующий глава Афганистана побеждает на выборах президента

Действующий президент Афганистана Ашраф Гани побеждает на президентских выборах, согласно итоговому подсчёту голосов.

Об этом сообщает TOLOnews.

«Независимая избирательная комиссия объявляет афганского лидера Ашрафа Гани победителем президентских выборов в Афганистане, согласно итоговым результатам», — говорится в заявлении.

Breaking -- The Independent Election Commission announces President Ashraf Ghani as winner of Afghanistan's presidential election as it announces the final results. pic.twitter.com/Qwr2tieuty — TOLOnews (@TOLOnews) February 18, 2020

Ранее сообщалось, что в Афганистане 32 человека погибли в 113 атаках в день президентских выборов.