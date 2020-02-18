Действующий глава Афганистана побеждает на выборах президента
- Reuters
Об этом сообщает TOLOnews.
«Независимая избирательная комиссия объявляет афганского лидера Ашрафа Гани победителем президентских выборов в Афганистане, согласно итоговым результатам», — говорится в заявлении.
Breaking -- The Independent Election Commission announces President Ashraf Ghani as winner of Afghanistan's presidential election as it announces the final results. pic.twitter.com/Qwr2tieuty— TOLOnews (@TOLOnews) February 18, 2020
Ранее сообщалось, что в Афганистане 32 человека погибли в 113 атаках в день президентских выборов.