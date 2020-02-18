Премьер Афганистана не признаёт своё поражение на выборах президента

Короткая ссылка
Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что не признаёт своё поражение на президентских выборах в стране по итогам обнародованного подсчёта голосов избирателей.
Премьер Афганистана не признаёт своё поражение на выборах президента
  • Reuters

Об этом сообщает TOLOnews.

«Мы считаем, что сегодняшний результат является... переворотом против демократии, предательством воли народа... По сути, мы считаем этот результат незаконным», — объявил премьер Афганистана.

Он также заявил о своей победе на президентских выборах и создании «инклюзивного правительства».

Согласно представленным официальным результатам, действующий президент Афганистана Ашраф Гани набрал 50,64% голосов, а Абдулла — 39,52%.

Ранее независимая избирательная комиссия объявила Гани победителем президентских выборов в Афганистане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить