Премьер Афганистана не признаёт своё поражение на выборах президента
- Reuters
Об этом сообщает TOLOnews.
«Мы считаем, что сегодняшний результат является... переворотом против демократии, предательством воли народа... По сути, мы считаем этот результат незаконным», — объявил премьер Афганистана.
Он также заявил о своей победе на президентских выборах и создании «инклюзивного правительства».
Согласно представленным официальным результатам, действующий президент Афганистана Ашраф Гани набрал 50,64% голосов, а Абдулла — 39,52%.
Ранее независимая избирательная комиссия объявила Гани победителем президентских выборов в Афганистане.