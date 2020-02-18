Премьер Афганистана не признаёт своё поражение на выборах президента

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что не признаёт своё поражение на президентских выборах в стране по итогам обнародованного подсчёта голосов избирателей.

Об этом сообщает TOLOnews.

«Мы считаем, что сегодняшний результат является... переворотом против демократии, предательством воли народа... По сути, мы считаем этот результат незаконным», — объявил премьер Афганистана.

Он также заявил о своей победе на президентских выборах и создании «инклюзивного правительства».

Согласно представленным официальным результатам, действующий президент Афганистана Ашраф Гани набрал 50,64% голосов, а Абдулла — 39,52%.

Ранее независимая избирательная комиссия объявила Гани победителем президентских выборов в Афганистане.