В Госдуме оценили принятую в Эстонии резолюцию о роли СССР в войне

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.
В Госдуме оценили принятую в Эстонии резолюцию о роли СССР в войне
  • © Petras Malukas
  • AFP

«Вопиющее оскорбление для тех, кто воевал против фашистской Германии, чтобы избавить весь мир от ужасов нацизма. Сегодня парламент Эстонии принял исторически несправедливую резолюцию», — отметил Бальбек.

По его мнению, Россия должна реагировать на подобные действия.

«Бесполезно увещевать или что-то доказывать тем людям, которые голосовали за этот документ. Мы должны на подобные выпады отвечать политически жёстко. Я уверен, что не весь народ Эстонии разделяет подобные взгляды, есть те, кто хочет узнать правду», — заключил депутат.

Ранее парламент Эстонии принял резолюцию с осуждением роли Советского Союза во Второй мировой войне.

Согласно тексту документа, парламент поддерживает Польшу и другие европейские страны, которые «Российская Федерация классифицирует как виновников Второй мировой войны».

Как утверждается в документе, Вторая мировая война стала следствием пакта Молотова — Риббентропа о ненападении между Советским Союзом и Германией и «его секретных протоколов».

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