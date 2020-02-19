В Госдуме оценили принятую в Эстонии резолюцию о роли СССР в войне
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- AFP
«Вопиющее оскорбление для тех, кто воевал против фашистской Германии, чтобы избавить весь мир от ужасов нацизма. Сегодня парламент Эстонии принял исторически несправедливую резолюцию», — отметил Бальбек.
По его мнению, Россия должна реагировать на подобные действия.
«Бесполезно увещевать или что-то доказывать тем людям, которые голосовали за этот документ. Мы должны на подобные выпады отвечать политически жёстко. Я уверен, что не весь народ Эстонии разделяет подобные взгляды, есть те, кто хочет узнать правду», — заключил депутат.
Ранее парламент Эстонии принял резолюцию с осуждением роли Советского Союза во Второй мировой войне.
Согласно тексту документа, парламент поддерживает Польшу и другие европейские страны, которые «Российская Федерация классифицирует как виновников Второй мировой войны».
Как утверждается в документе, Вторая мировая война стала следствием пакта Молотова — Риббентропа о ненападении между Советским Союзом и Германией и «его секретных протоколов».