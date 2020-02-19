В Госдуме оценили принятую в Эстонии резолюцию о роли СССР в войне

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.

«Вопиющее оскорбление для тех, кто воевал против фашистской Германии, чтобы избавить весь мир от ужасов нацизма. Сегодня парламент Эстонии принял исторически несправедливую резолюцию», — отметил Бальбек.

По его мнению, Россия должна реагировать на подобные действия.

«Бесполезно увещевать или что-то доказывать тем людям, которые голосовали за этот документ. Мы должны на подобные выпады отвечать политически жёстко. Я уверен, что не весь народ Эстонии разделяет подобные взгляды, есть те, кто хочет узнать правду», — заключил депутат.

Ранее парламент Эстонии принял резолюцию с осуждением роли Советского Союза во Второй мировой войне.

Согласно тексту документа, парламент поддерживает Польшу и другие европейские страны, которые «Российская Федерация классифицирует как виновников Второй мировой войны».

Как утверждается в документе, Вторая мировая война стала следствием пакта Молотова — Риббентропа о ненападении между Советским Союзом и Германией и «его секретных протоколов».