Помпео прилетел в Саудовскую Аравию для переговоров на тему Ирана
- Reuters
Как отмечает издание, это первый визит Помпео в Саудовскую Аравию с момента убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Глава Госдепа проведёт переговоры с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом и кронпринцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, а также встретится с министром иностранных дел Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.
«Мы уделим много времени переговорам на тему безопасности в свете исходящих угроз, особенно со стороны Ирана», — сказал Помпео перед вылетом в Эр-Рияд из Аддис-Абебы.
Помимо прочего, стороны намерены обсудить вопросы экономических отношений между странами.
Ранее советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что эра американского присутствия в Ираке и Сирии подошла к концу. Он также отметил, что США грозит «второй Вьетнам» в случае отказа Вашингтона вывести американские войска с Ближнего Востока.
В МИД Ирана рассказали, что исламская республика была близка к войне с США после убийства генерала Касема Сулеймани.