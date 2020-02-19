Помпео прилетел в Саудовскую Аравию для переговоров на тему Ирана

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В Саудовскую Аравию прилетел американский госсекретарь Майк Помпео. Он обсудит с лидерами королевства ситуацию вокруг Ирана и «исходящие от него угрозы». Об этом пишет Arab News.
Помпео прилетел в Саудовскую Аравию для переговоров на тему Ирана
  • Reuters

Как отмечает издание, это первый визит Помпео в Саудовскую Аравию с момента убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Глава Госдепа проведёт переговоры с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом и кронпринцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, а также встретится с министром иностранных дел Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

«Мы уделим много времени переговорам на тему безопасности в свете исходящих угроз, особенно со стороны Ирана», — сказал Помпео перед вылетом в Эр-Рияд из Аддис-Абебы.

Помимо прочего, стороны намерены обсудить вопросы экономических отношений между странами.

Ранее советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что эра американского присутствия в Ираке и Сирии подошла к концу. Он также отметил, что США грозит «второй Вьетнам» в случае отказа Вашингтона вывести американские войска с Ближнего Востока.

В МИД Ирана рассказали, что исламская республика была близка к войне с США после убийства генерала Касема Сулеймани.

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