Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.

«Я не верю, что Россия примет участие в подобных плохих сценариях», — сказал он, комментируя слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Заявление Эрдогана приводит РИА Новости.

Ранее турецкий лидер допустил возможность начала военной операции в сирийском Идлибе. По его словам, Турция не оставит Идлиб «режиму Асада» и его сторонникам.

В Кремле прокомментировали это заявление, отметив, что если речь идёт об операции против легитимных сирийских сил, то это «худший вариант развития событий».

17 и 18 февраля российская и турецкая делегации провели второй раунд переговоров по Сирии в Москве. Как отметили в Анкаре, переговоры пока не дали результата, который бы удовлетворил Турцию.

При этом представитель президента Турции Ибрагим Калын подчеркнул, что страна не заинтересована в ухудшении отношений с Россией из-за Идлиба.