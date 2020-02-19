Сирийский политик оценил возможность операции Турции в Идлибе

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Секретарь сирийского движения «Народная дипломатия» Махмуд Афанди прокомментировал возможность начала военной операции Турции в сирийском Идлибе, отметив, что международное сообщество воспримет это как вторжение.
Сирийский политик оценил возможность операции Турции в Идлибе
  • Reuters

«Одно дело начать операцию против курдских сил, которые Турция считает террористами, но совершенно другое дело — начать военные действия против армии суверенного государства и члена ООН», — цитирует Афанди РИА Новости.

По его словам, такие действия будут считаться «вторжением, оккупацией», что запрещено международным правом и может привести к гуманитарной катастрофе.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции начать операцию в Идлибе.

В Кремле, комментируя заявление, отметили, что если речь идёт об операции против легитимных сирийских сил, то это «худший вариант развития событий».

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