Эрдоган прокомментировал переговоры России и Турции по Идлибу

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал ход переговоров России и Турции по сирийскому Идлибу.
Эрдоган прокомментировал переговоры России и Турции по Идлибу
  • Reuters

«К сожалению, до сих пор ни одна из встреч с Россией по Идлибу не прошла так, как мы этого хотели», — цитирует Интерфакс Эрдогана.

Он подчеркнул, что «переговоры будут продолжены».

«Однако ясно, что мы очень далеки от того, чтобы выработать общую позицию», — добавил президент Турции.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности Москвы работать с Анкарой по Идлибу на высшем уровне.

Ранее Эрдоган заявил, что турецкая военная операция в Идлибе является вопросом времени

В Кремле, комментируя возможность такой операции, отметили, что если речь идёт об операции против легитимных сирийских сил, то это «худший вариант развития событий».

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