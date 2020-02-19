Небензя рассказал о попытках подменить Минские соглашения по Донбассу

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Россия отмечает попытки подмены Минских соглашений другими форматами. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Небензя рассказал о попытках подменить Минские соглашения по Донбассу
  • Reuters

«Нас также не могут не тревожить попытки сознательно или неосознанно подменить минскую формулу — основу урегулирования — другими форматами, например «нормандским», который как раз и создавался для поддержки реализации минских соглашений», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

По словам Небензи, выполнение Минских соглашений станет решающим фактором для России при оценке целесообразности проведения нового нормандского саммита.

Дипломат подчеркнул, что из 13 пунктов подописанных в Минске соглашений выполняются лишь два.

Ранее в МИД России заявили, что решение о проведении очередного саммита в нормандском формате будет принято по результатам выполнения текущих договорённостей.

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