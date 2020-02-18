Посол России в Польше назвал цель попыток стран «переиграть» историю

Посол России в Польше Сергей Андреев прокомментировал попытки стран «переиграть» историю.

«Наши оппоненты постоянно пытаются задним числом «переиграть» историю, подогнать её толкование под запросы нынешней политической конъюнктуры: считают, что раз отношения с Россией сейчас плохие, значит, и роль нашей страны в истории следует рисовать исключительно в негативном виде. И делается это с целью ослабить международные позиции современной России», — заявил он в ответе РБК.

Андреев отметил, что «решающая роль Советского Союза в победе над фашизмом во Второй мировой войне — это важнейшая веха нашей истории».

«И для нашей страны, и для Польши решался вопрос жизни и смерти, национального выживания. И в итоге оккупированные Германией европейские страны своей независимостью оказались обязаны в решающей степени «недемократическому» СССР, который, однако, в отличие от иных жертв германской агрессии — как демократических, так и не очень — готов был насмерть стоять за свою свободу и независимость, а заодно — так уж вышло — нёс освобождение другим европейским странам, где сейчас так не любят об этом вспоминать», — заявил посол.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга заявила, что Россия будет противостоять попыткам фальсификации истории со стороны некоторых стран Европы. Об этом она сказала, комментируя сообщения о том, что в Польском институте международных отношений (PISM) предложили запустить информационную кампанию для формирования общественного мнения о событиях Второй мировой войны.

Как сообщал RT, в новом бюллетене правительственного центра содержатся рекомендации, направленные против «российской пропаганды» на эту тему.

В PISM утверждают, что Москва якобы манипулирует историческими фактами для выстраивания внешней политики, а особое беспокойство вызывают обвинения в адрес Варшавы.

В конце января российский лидер Владимир Путин поручил правительству России обеспечить создание комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвящённых Второй мировой войне.