Захарова назвала циничными заявления некоторых стран о Второй мировой

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга заявила, что Россия будет противостоять попыткам фальсификации истории со стороны некоторых стран Европы. Об этом она сказала, комментируя сообщения о том, что в Польском институте международных отношений (PISM) предложили запустить информационную кампанию для формирования общественного мнения о событиях Второй мировой войны.

«Мы рассматриваем подобные вбросы, тезисы как стремление некоторых стран, правящих кругов некоторых государств манипулировать общественным мнением, лишить своих граждан права на доступ к информации из независимых источников. К сожалению, эта тенденция в отдельных государствах приобретает особенно тревожный характер, распространяется не только на информационное поле, но и на науку, что не менее опасно», — сказала Захарова.

По её словам, в целом ряде государств Восточной Европы такой подход местных властей выглядит исключительно циничным, так как соприкасается с попытками оправдания нацистских преступлений и их пособников, а также антисемитизма.

Она также подчеркнула, что Россия будет неуклонно противостоять попыткам фальсификации истории.

«Россия будет неуклонно противостоять попыткам фальсификации истории. Призывы блокировать распространение объективного образа событий прошлого вполне укладываются в рамки проводимого курса на вытеснение из общественного сознания польского народа памяти об освобождении Польши Красной армией в 1944—1945 годах. Их можно поставить в один ряд с кощунственной войной против памятников советским солдатам-освободителям, волной осквернения могил наших воинов, павших за освобождение польских земель от нацизма», — добавила Захарова.

Ранее, как сообщал RT, в Польском институте международных отношений (PISM) предложили запустить информационную кампанию для формирования общественного мнения о событиях Второй мировой войны. В новом бюллетене правительственного центра, с текстом которого ознакомился RT, содержатся рекомендации, направленные против «российской пропаганды» на эту тему.

В PISM утверждают, что Москва якобы манипулирует историческими фактами для выстраивания внешней политики, а особое беспокойство вызывают обвинения в адрес Варшавы.

Подробности — в материале RT.