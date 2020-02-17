Трамп предложил России отказаться от поддержки САР в Идлибе

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Президент США Дональд Трамп в разговоре с турецким коллегой Реджепом Реджепом Эрдоганом заявил, что Россия не должна поддерживать действия сирийских военных в Идлибе.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что Трамп выразил Эрдогану обеспокоенность по поводу насилия в сирийском Идлибе и поблагодарил за усилия по предотвращению гуманитарной катастрофы.

«Президент Трамп выразил желание Соединённых Штатов положить конец поддержке Россией зверств режима Асада и политическому урегулированию сирийского конфликта», — приводится комментарий заместителя пресс-секретаря администрации Джадда Дира.

Ранее МИД России обвинил Турцию в обострении ситуации в сирийском Идлибе.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил главе Пентагона Марку Эсперу, что Анкара ожидает от США и НАТО более конкретной поддержки по ситуации в Идлибе.

15 февраля Эрдоган провёл телефонные переговоры с Трампом, в ходе которых стороны «обменялись мнениями по вопросу о немедленном прекращении кризиса в идлибской зоне деэскалации».

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