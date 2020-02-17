Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 1696

Число погибших от последствий заражения новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 1969.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

Уточняется, что излечились от коронавируса 6639 жителей, общее число зафиксированных случаев заражения инфекцией превысило 58,1 тыс. человек.

Ранее сообщалось о 1310 погибших от последствий заражения коронавирусом в Хубэе.

Власти китайской провинции рассказали о новом методе диагностики заболевания.

Как отмечалось, при диагностике теперь выявляют так называемый клинический диагноз, который позволяет заболевшим «получать лечение на ранней стадии».