Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 1696

Короткая ссылка
Число погибших от последствий заражения новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 1969.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

Уточняется, что излечились от коронавируса 6639 жителей, общее число зафиксированных случаев заражения инфекцией превысило 58,1 тыс. человек.

Ранее сообщалось о 1310 погибших от последствий заражения коронавирусом в Хубэе.

Власти китайской провинции рассказали о новом методе диагностики заболевания.

Как отмечалось, при диагностике теперь выявляют так называемый клинический диагноз, который позволяет заболевшим «получать лечение на ранней стадии».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить