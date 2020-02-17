Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 1696
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.
Уточняется, что излечились от коронавируса 6639 жителей, общее число зафиксированных случаев заражения инфекцией превысило 58,1 тыс. человек.
Ранее сообщалось о 1310 погибших от последствий заражения коронавирусом в Хубэе.
Власти китайской провинции рассказали о новом методе диагностики заболевания.
Как отмечалось, при диагностике теперь выявляют так называемый клинический диагноз, который позволяет заболевшим «получать лечение на ранней стадии».