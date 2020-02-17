Захарова рассказала об антикитайском крене Мюнхенской конференции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» рассказала об антикитайском крене Мюнхенской конференции по безопасности.

«Теперь крен Мюнхенской конференции явно антикитайский», — заявила Захарова.

По её словам, мировые лидеры квалифицировали Китай как угрозу всему человечеству, а политику страны — как вызов 21 века.

В указанной реакции Захарова увидела возрождение новых колониальных подходов.

«Как будто Запад теперь уже не считает зазорным реинкарнировать дух колониализма, деля людей, нации и страны на те, которые требуют сочувствия... и на тех, кто может подождать», — подчеркнула она.

Захарова отметила, что Китай оказался в сложной ситуации, разве ему нельзя требовать поддержки других стран.

«Ни слова об этом (помощи Китаю. — RT). Об этом сказала российская делегация. К сожалению, все остальные в большей степени были вовлечены в изучение так называемого феномена Украины», — резюмировала она.

Ранее Захарова сообщила, что на Мюнхенской конференции по безопасности отсутствовала единая повестка и единый взгляд на мировые проблемы, каждый был сам за себя.