Захарова раскритиковала подход участников к Мюнхенской конференции
Об этом она сказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Как сообщила Захарова, на конференции отсутствовала чёткая, структурированная, единая для всех «нормальная повестка», которая предполагала бы рассмотрение настоящих угроз и вызовов, в том числе европейскому пространству.
«Каждый говорил только о том, что волнует даже не его страну, а лично его... Такое впечатление, что мы присутствовали на предвыборных кампаниях кандидатов, которые вот-вот будут баллотироваться», — заявила она.
Также Захарова отметила полное отсутствие какого-то единого голоса или единого взгляда на мировые проблемы, а также какого-либо намёка на поиск единой основательной повестки.
По её мнению, это вопрос не столько к организатором, сколько к мировому сообществу и его подходу к существующим в реальности проблемам.
Ранее Захарова предложила выяснить у сотрудников Госдепа, почему глава ведомства Майк Помпео пожелал удачи руководителю МИД России Сергею Лаврову по итогам их встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности.