Захарова раскритиковала подход участников к Мюнхенской конференции

На Мюнхенской конференции по безопасности отсутствовала единая повестка и единый взгляд на мировые проблемы, каждый был сам за себя, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом она сказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Как сообщила Захарова, на конференции отсутствовала чёткая, структурированная, единая для всех «нормальная повестка», которая предполагала бы рассмотрение настоящих угроз и вызовов, в том числе европейскому пространству.

«Каждый говорил только о том, что волнует даже не его страну, а лично его... Такое впечатление, что мы присутствовали на предвыборных кампаниях кандидатов, которые вот-вот будут баллотироваться», — заявила она.

Также Захарова отметила полное отсутствие какого-то единого голоса или единого взгляда на мировые проблемы, а также какого-либо намёка на поиск единой основательной повестки.

По её мнению, это вопрос не столько к организатором, сколько к мировому сообществу и его подходу к существующим в реальности проблемам.

Ранее Захарова предложила выяснить у сотрудников Госдепа, почему глава ведомства Майк Помпео пожелал удачи руководителю МИД России Сергею Лаврову по итогам их встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности.