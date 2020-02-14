Помпео после встречи в Мюнхене пожелал Лаврову good luck

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о краткой встрече главы ведомства Сергея Лаврова с госсекретарём США Майком Помпео, в конце которой глава Госдепа пожелал российскому министру good luck.
Помпео после встречи в Мюнхене пожелал Лаврову good luck
  • РИА Новости

«Помпео вышел от Лаврова, громко произнеся на весь коридор: Good luck. Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули. Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее», — написала Захарова в Facebook, прикрепив фотографию с Помпео и Лавровым.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил возможности встречи Сергея Лаврова и Майка Помпео на полях конференции по безопасности в Мюнхене в феврале.

По словам организаторов мероприятия, на конференции ожидается беспрецедентное число участников и высокопоставленных лиц: 500 гостей, включая 40 глав государств и правительств.

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