Посольство России прокомментировало данные о заразившихся на лайнере в Японии

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Посольство России в Японии заявило, что среди новой группы заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в порту японского города Иокогама нет россиян.
Посольство России прокомментировало данные о заразившихся на лайнере в Японии
  • © Pascal Potier/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Граждан России среди новой группы заразившихся вирусом на круизном судне нет», — указали ТАСС в российской дипмиссии.

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 285.

15 февраля стало известно, что число погибших от последствий заражения новым типом коронавируса COVID-19 в Китае возросло до 1524.

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