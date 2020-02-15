Посольство России прокомментировало данные о заразившихся на лайнере в Японии

Посольство России в Японии заявило, что среди новой группы заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в порту японского города Иокогама нет россиян.

© Pascal Potier/Keystone Press Agency

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«Граждан России среди новой группы заразившихся вирусом на круизном судне нет», — указали ТАСС в российской дипмиссии. Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 285. 15 февраля стало известно, что число погибших от последствий заражения новым типом коронавируса COVID-19 в Китае возросло до 1524. Подробнее по теме — в материале RT.