Посольство России прокомментировало данные о заразившихся на лайнере в Японии
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«Граждан России среди новой группы заразившихся вирусом на круизном судне нет», — указали ТАСС в российской дипмиссии.
Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 285.
15 февраля стало известно, что число погибших от последствий заражения новым типом коронавируса COVID-19 в Китае возросло до 1524.
Подробнее по теме — в материале RT.