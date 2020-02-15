Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 285

Короткая ссылка
Число заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 на борту круизного лайнера Diamond Princess увеличилось до 285.
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 285
  • © Pascal Potier/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Kyodo.

«Было выявлено ещё 67 случаев заражения на судне. Среди них 38 человек не проявляют никаких симптомов заболевания», — указывает агентство.

Таким образом, общее число заражённых коронавирусом на Diamond Princess достигло 285. 

Ранее сообщалось, что число заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 в японской больнице Saiseikai Arida достигло пяти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить