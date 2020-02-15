Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 285
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- globallookpress.com
Об этом сообщает Kyodo.
«Было выявлено ещё 67 случаев заражения на судне. Среди них 38 человек не проявляют никаких симптомов заболевания», — указывает агентство.
Таким образом, общее число заражённых коронавирусом на Diamond Princess достигло 285.
Ранее сообщалось, что число заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 в японской больнице Saiseikai Arida достигло пяти.