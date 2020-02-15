Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 285

Число заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 на борту круизного лайнера Diamond Princess увеличилось до 285.

Об этом сообщает Kyodo.

«Было выявлено ещё 67 случаев заражения на судне. Среди них 38 человек не проявляют никаких симптомов заболевания», — указывает агентство.

Таким образом, общее число заражённых коронавирусом на Diamond Princess достигло 285.

Ранее сообщалось, что число заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 в японской больнице Saiseikai Arida достигло пяти.