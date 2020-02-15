Эпидемиолог оценил неблагоприятный прогноз о распространении коронавируса

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин прокомментировал сообщения о возможности заражения коронавирусом двух третей населения планеты.

«Сомневаюсь в этом. Заболевание не настолько контагиозно на самом деле», — заявил он в беседе с НСН.

Эксперт также оценил возможность борьбы с коронавирусом путём переливания плазмы крови выздоравливающих пациентов.

«Это не вакцина, а сыворотка. Теоретически такое возможно — другое дело, как это на практике доказано», — сказал Юрин.

Ранее вирусолог Анатолий Альштейн в беседе с Nation News прокомментировал заявление советника при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айры Лонджини о том, что при неблагоприятном сценарии распространения нового типа коронавируса заразиться могут до двух третей населения планеты.