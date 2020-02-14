Столтенберг планирует встретиться с Лавровым в Мюнхене

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время Мюнхенской конференции по безопасности.
Столтенберг планирует встретиться с Лавровым в Мюнхене
  • Reuters

«Я встречусь здесь со многими лидерами, включая глав МИД Китая и России, президента Зеленского и других», — сказал глава альянса журналистам. Его слова приводит ТАСС.

В декабре 2019 года Столтенберг заявил, что готов лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения сложностей в отношениях между альянсом и Москвой.

В российском МИД не исключили, что Сергей Лавров во время конференции в Мюнхене встретится с госсекретарём США Майком Помпео.

По словам организаторов мероприятия, на конференции ожидается беспрецедентное число участников и высокопоставленных лиц: 500 гостей, включая 40 глав государств и правительств.

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