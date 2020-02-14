Российское посольство прокомментировало новые санкции США

Посольство России в США назвало новые антироссийские санкции Вашингтона «всплеском русофобии».

«Вновь стали свидетелями усилий США по раскручиванию санкционной спирали против России», — говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

В диппредставительстве отметили, что только Совбез ООН имеет право применять ограничения в подобных ситуациях.

«Усматриваем в таком подходе очередной всплеск русофобии», — указано в тексте.

Ранее американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.