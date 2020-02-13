В Госдуме отреагировали на санкции США против организаций из России

Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов прокомментировал RT введение США санкций против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

«Данные предлоги для санкционных мер даже не подлежат обсуждению. Россия никогда не была замешана ни в чём подобном. Всё это относится к разряду фейковых обвинений, к которым мы уже привыкли», — считает депутат.

По словам Морозова, американцам не выгодно присутствие России в Сирии, «они хотели бы сами с помощью контролируемых групп террористов установить контроль над Сирией и всем Ближним Востоком».

«Именно поэтому Штаты всячески сдерживают действия нашей страны в регионе. Эти последние санкционные меры укладываются в данную стратегию. К сожалению, США не хотят вместе с нами бороться с терроризмом, а преследуют свои собственные геополитические интересы», — заключил он.

Ранее американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Под ограничения попали КБП имени Шипунова в Туле, ВПК «НПО машиностроения» и ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие».