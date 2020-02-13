В Госдуме отреагировали на санкции США против организаций из России
- РИА Новости
«Данные предлоги для санкционных мер даже не подлежат обсуждению. Россия никогда не была замешана ни в чём подобном. Всё это относится к разряду фейковых обвинений, к которым мы уже привыкли», — считает депутат.
По словам Морозова, американцам не выгодно присутствие России в Сирии, «они хотели бы сами с помощью контролируемых групп террористов установить контроль над Сирией и всем Ближним Востоком».
«Именно поэтому Штаты всячески сдерживают действия нашей страны в регионе. Эти последние санкционные меры укладываются в данную стратегию. К сожалению, США не хотят вместе с нами бороться с терроризмом, а преследуют свои собственные геополитические интересы», — заключил он.
Ранее американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Под ограничения попали КБП имени Шипунова в Туле, ВПК «НПО машиностроения» и ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие».