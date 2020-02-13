В Госдуме отреагировали на санкции США против организаций из России

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Анна Лушникова
Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов прокомментировал RT введение США санкций против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
В Госдуме отреагировали на санкции США против организаций из России
  • РИА Новости

«Данные предлоги для санкционных мер даже не подлежат обсуждению. Россия никогда не была замешана ни в чём подобном. Всё это относится к разряду фейковых обвинений, к которым мы уже привыкли», — считает депутат.

По словам Морозова, американцам не выгодно присутствие России в Сирии, «они хотели бы сами с помощью контролируемых групп террористов установить контроль над Сирией и всем Ближним Востоком».

«Именно поэтому Штаты всячески сдерживают действия нашей страны в регионе. Эти последние санкционные меры укладываются в данную стратегию. К сожалению, США не хотят вместе с нами бороться с терроризмом, а преследуют свои собственные геополитические интересы», — заключил он.

Ранее американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Под ограничения попали КБП имени Шипунова в Туле, ВПК «НПО машиностроения» и ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие».

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