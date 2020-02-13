США ввели санкции против трёх организаций из России

Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уведомление Госдепартамента США. Отмечается, что под ограничения подпали КБП имени Шипунова в Туле, «НПО машиностроения» и ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие». Соответствующее решение вступило в силу 3 февраля. Ранее Министерство финансов США расширило список санкций в отношении России. Член Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева в беседе с ФАН прокомментировала данное решение.