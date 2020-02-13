США ввели санкции против трёх организаций из России

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Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
США ввели санкции против трёх организаций из России
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уведомление Госдепартамента США.

Отмечается, что под ограничения подпали КБП имени Шипунова в Туле, «НПО машиностроения» и ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие».

Соответствующее решение вступило в силу 3 февраля.

Ранее Министерство финансов США расширило список санкций в отношении России.

Член Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева в беседе с ФАН прокомментировала данное решение.

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