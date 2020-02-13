США ввели санкции против трёх организаций из России
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уведомление Госдепартамента США.
Отмечается, что под ограничения подпали КБП имени Шипунова в Туле, «НПО машиностроения» и ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие».
Соответствующее решение вступило в силу 3 февраля.
Ранее Министерство финансов США расширило список санкций в отношении России.
Член Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева в беседе с ФАН прокомментировала данное решение.