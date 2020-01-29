США расширили антироссийские санкции

Министерство финансов США расширило список санкций в отношении России.

В список санкций, опубликованных на сайте американского ведомства, попали восемь физических лиц и компания «Гранд экспресс сервис», которая является оператором пассажирских железнодорожных перевозок в Крым.

В частности, санкции введены в отношении врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, спикера городского заксобрания Владимира Немцева и сенатора от Севастополя Екатерины Алтабаевой.

21 декабря Министерство финансов США объявило о введении санкций против газопровода «Северный поток — 2».