США расширили антироссийские санкции

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Министерство финансов США расширило список санкций в отношении России.
США расширили антироссийские санкции
  • Reuters

В список санкций, опубликованных на сайте американского ведомства, попали восемь физических лиц и компания «Гранд экспресс сервис», которая является оператором пассажирских железнодорожных перевозок в Крым.

В частности, санкции введены в отношении врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, спикера городского заксобрания Владимира Немцева и сенатора от Севастополя Екатерины Алтабаевой.

21 декабря Министерство финансов США объявило о введении санкций против газопровода «Северный поток — 2».

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