В Forbes назвали санкции против «Северного потока — 2» запоздалыми

Американское издание Forbes пишет, что санкции США против газопровода «Северный поток — 2» опоздали на год.

«Сделанные на прошлой неделе объявления из Белого дома о приказе инсотранным компаниям, строящим газопровод из России в Германию, прекратить работу, возможно, опоздал на год», — говорится в статье на сайте издания.

Отмечается, что санкции слишком слабы, и что «даже противникам России они не понравятся».

Также уточняется, что санкции не помешают строительству, так как газопровод «почти построен».

Ранее швейцарская компания Allseas заявила, что не будет возобновлять укладку подводных элементов трубопровода «Северный поток — 2», которая была остановлена из-за американских санкций.