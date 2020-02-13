Врачи в КНР начали переливать больным пневмонией кровь с антителами

В Китае разработали эффективный способ лечения пневмонии нового типа, с помощью которого удалось спасти уже более десяти больных, находящихся в критическом состоянии. Способ заключается в переливании плазмы крови выздоравливающих от этой болезни доноров.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР.

Как уточняется, кровь людей, которые идут на поправку от пневмонии нового типа, содержит большое количество эффективных антител.

Плазма крови доноров проходит специальную процедуру по инактивации опасных вирусов, после чего вводится тяжело больному пациенту.

«Клиническая картина изменилась, в течение 12—24 часов после такой терапии лабораторные исследования подтвердили значительное снижение индикаторов воспалительных процессов. Доля лимфоцитов в крови возросла, степень её насыщения кислородом также повысилась, показатели вирусной нагрузки на организм стали лучше, а клиническая картина улучшилась», — приводит агентство заявление комитета.

Ранее власти китайской провинции Хубэй, где отмечается вспышка заражения коронавирусом, сообщили о новом методе диагностики заболевания, который позволяет выявить так называемый клинический диагноз для лечения больных на ранней стадии.

По словам исполнительного директора ВОЗ Сумии Сваминатан, первые вакцины против нового типа коронавируса будут тестировать на людях через три-четыре месяца. В разработке находятся уже четыре возможные вакцины.