Врачи в КНР начали переливать больным пневмонией кровь с антителами

Короткая ссылка
В Китае разработали эффективный способ лечения пневмонии нового типа, с помощью которого удалось спасти уже более десяти больных, находящихся в критическом состоянии. Способ заключается в переливании плазмы крови выздоравливающих от этой болезни доноров.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР.

Как уточняется, кровь людей, которые идут на поправку от пневмонии нового типа, содержит большое количество эффективных антител.

Плазма крови доноров проходит специальную процедуру по инактивации опасных вирусов, после чего вводится тяжело больному пациенту.

«Клиническая картина изменилась, в течение 12—24 часов после такой терапии лабораторные исследования подтвердили значительное снижение индикаторов воспалительных процессов. Доля лимфоцитов в крови возросла, степень её насыщения кислородом также повысилась, показатели вирусной нагрузки на организм стали лучше, а клиническая картина улучшилась», — приводит агентство заявление комитета.

Ранее власти китайской провинции Хубэй, где отмечается вспышка заражения коронавирусом, сообщили о новом методе диагностики заболевания, который позволяет выявить так называемый клинический диагноз для лечения больных на ранней стадии.

По словам исполнительного директора ВОЗ Сумии Сваминатан, первые вакцины против нового типа коронавируса будут тестировать на людях через три-четыре месяца. В разработке находятся уже четыре возможные вакцины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить