В Иране пообещали защищать своё присутствие в Сирии
- РИА Новости
Мусави подчеркнул, что присутствие Ирана в Сирии основано на приглашении и согласии.
«Иран не пойдёт на компромисс и не будет сомневаться в вопросах защиты своего присутствия в Сирии, а также защиты национальной безопасности», — добавил дипломат. Его слова приводит агентство Mehr.
Ранее в израильской армии сообщили о нанесении авиаударов по объектам на территории Сирии.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что это было ответом на обстрелы израильской территории.
Как отметил в октябре 2019 года министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, иранские военные останутся в Сирии до тех пор, пока это будет позволять сирийское правительство.