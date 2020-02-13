В Иране пообещали защищать своё присутствие в Сирии

Иран даст сокрушительный ответ на любые «глупые и агрессивные действия» со стороны Израиля, заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави. По его словам, иранская сторона намерена защищать своё присутствие в Сирии.

Мусави подчеркнул, что присутствие Ирана в Сирии основано на приглашении и согласии.

«Иран не пойдёт на компромисс и не будет сомневаться в вопросах защиты своего присутствия в Сирии, а также защиты национальной безопасности», — добавил дипломат. Его слова приводит агентство Mehr.

Ранее в израильской армии сообщили о нанесении авиаударов по объектам на территории Сирии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что это было ответом на обстрелы израильской территории.

Как отметил в октябре 2019 года министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, иранские военные останутся в Сирии до тех пор, пока это будет позволять сирийское правительство.