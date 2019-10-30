Зариф отметил законность иранского присутствия в Сирии

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Иранские военные останутся в Сирии до тех пор, пока это будет позволять сирийское правительство, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Иран и Россия находятся там по приглашению правительства, и мы будем оставаться там настолько долго, насколько сирийское правительство нам позволит», — сказал он во время пресс-конференции в Женеве.

В свою очередь, российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Россия исходит из достижения мира в Сирии.

Ранее иранский президент Хасан Рухани заявил, что сотрудничество России, Ирана и Турции в рамках астанинского процесса принесло мир и стабильность в большинство сирийских районов.

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