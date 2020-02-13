Премьер Польши намерен посетить Смоленск в годовщину катастрофы Ту-154

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен посетить Смоленск в десятую годовщину авиакатастрофы Ту-154, в которой погиб польский президент Лех Качиньский.
Премьер Польши намерен посетить Смоленск в годовщину катастрофы Ту-154
  • © РИА Новости

Как пишет Wiadomosci.wp.pl, об этом в эфире RMF FM сказал глава канцелярии премьера Михал Дворчик.

«Премьер Матеуш Моравецкий 10 апреля хочет быть в Смоленске и Катыни», — заявил он.

По его словам, встречи с российским премьером не планируется. 

Дворчик заявил, что Моравецкий «хочет отдать дань памяти жертвам величайшей катастрофы в истории Польши после начала Второй мировой войны».

«В настоящее время мы анализируем возможности этой поездки, это сложный вопрос... Требуется согласие России и Белоруссии», — пояснил он.

Самолёт Ту-154 польского президента Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все погибли.

В октябре 2019 года в рамках запроса польской стороны правовой помощи представители СК совместно с сотрудниками компетентных органов Польши провели очередной осмотр частей разбившегося самолёта Ту-154М.

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