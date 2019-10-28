Польские следователи осматривают части упавшего под Смоленском Ту-154М
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- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении официального представителя ведомства Светланы Петренко, опубликованном на сайте СК.
Отмечается, что в этом году это уже второй визит польской делегации в Россию в связи с этим расследованием.
Подчёркивается, что, согласно данным российского следствия, «все собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибочных действиях экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости».
В июне сообщалось, что польская делегация осмотрела фрагменты разбившегося Ту-154М.
Самолёт с Лехом Качиньским и рядом высокопоставленных польских политиков на борту разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленска.
Жертвами трагедии стали 96 человек.