Польские следователи осматривают части упавшего под Смоленском Ту-154М

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В рамках запроса польской стороны правовой помощи представители СК совместно с сотрудниками компетентных органов Польши приступили к очередному осмотру частей разбившегося в 2010 году под Смоленском самолёта Ту-154М экс-президента Польши Леха Качиньского.
Польские следователи осматривают части упавшего под Смоленском Ту-154М
  • © Олег Минеев
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении официального представителя ведомства Светланы Петренко, опубликованном на сайте СК.

Отмечается, что в этом году это уже второй визит польской делегации в Россию в связи с этим расследованием.

Подчёркивается, что, согласно данным российского следствия, «все собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибочных действиях экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости».

В июне сообщалось, что польская делегация осмотрела фрагменты разбившегося Ту-154М.

Самолёт с Лехом Качиньским и рядом высокопоставленных польских политиков на борту разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленска.

Жертвами трагедии стали 96 человек.

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