ВОЗ отправила маски, перчатки и халаты в 18 стран мира

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила в 18 стран маски, перчатки и халаты.

«Я уже раньше говорил о том, что мы отправили диагностические наборы в лаборатории по всему миру. Мы также осуществляем поставки масок, перчаток, халатов в 18 стран и планируем ещё (поставки в другие государства)», — приводит ТАСС слова главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Он также отметил, что число впервые подтверждённых случаев заболевания, вызванного вирусом COVID-19, зарегистрированных в Китае, за неделю стабилизировалось.

Ранее Всемирная организация здравоохранения дала официальное название новому типу коронавируса 2019-nCoV, теперь заболевание называется COVID-19.