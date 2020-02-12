В МИД рассказали об отношении к России в ПАСЕ

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сохраняется устойчивое большинство, которое осознаёт бесперспективность изоляции России и нацелено на продолжение диалога с Москвой, заявил директор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД России Николай Кобринец.

«Главное, что продемонстрировала эта сессия, — в ПАСЕ сохраняется устойчивое большинство, осознающее бессмысленность и бесперспективность изоляции России, дорожащее её участием в работе Совета Европы, нацеленное на продолжение диалога с нами», — цитирует его РИА Новости.

В январе Парламентская ассамблея Совета Европы в полном объёме ратифицировала полномочия российской делегации.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил данное решение, заявив, что оно не знаменует наступление идиллии в отношениях, поскольку ассамблея состоит также из тех, кто занимает антироссийскую позицию.