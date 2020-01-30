В Госдуме прокомментировали ратификацию ПАСЕ полномочий российской делегации

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Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников прокомментировал решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в полном объёме ратифицировать полномочия российской делегации.
В Госдуме прокомментировали ратификацию ПАСЕ полномочий российской делегации
  • Reuters

«Если тебя обсуждают без тебя, то ничего хорошего в этом нет. Если ты сам вступил в эту организацию и подписал конвенции, которые ты обязан выполнять, — лучше присутствовать при подведении итогов. Они не всегда справедливы. Но нужно уметь отстаивать свои интересы и рассказывать, что правда, а что ложь», — заявил депутат в беседе со «Взглядом».

По его словам, в ПАСЕ принимают важные документы, требующие участия России, и необходимо участвовать в их обсуждении.

Нельзя не отметить и мониторинговые миссии, добавил Калашников.

Ранее ПАСЕ в полном объёме ратифицировала полномочия российской делегации.

Ассамблея отмечает, что за последние шесть месяцев после возвращения в ПАСЕ Россия выполнила ряд рекомендаций.

14 января председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с интернет-изданием argumenti.ru прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ.

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